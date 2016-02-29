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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
0:2
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 41
Дефрель 68
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
29 февр. 2016, 21:00 МСК
29.02.2016, 21:00 МСК
понедельник
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
33
Маурисио
Маурисио
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
63
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
76
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
11
Клозе
Мирослав Клозе
76
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
2
Худт
Уэсли Худт
6
Маури
Стефано Маури
7
Моррисон
Равель Моррисон
32
Катальди
Данило Катальди
4
Патрик
Патрик
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
88
Кишна
Рикардо Кишна
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
86
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
76
92
Дефрель
Грегор Дефрель
68'
68'
82
25
Берарди
Доменико Берарди
41'
41'
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
37
Бро
Жереми Бро
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли