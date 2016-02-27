Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Жуканович 22
1:3
Матч завершен
Рома
Рим
Эль-Шаарави 5
Пьянич 27
Эль-Шаарави 74
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
27 февр. 2016, 20:00 МСК
27.02.2016, 20:00 МСК
суббота
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
64
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
24
Чосич
Урош Чосич
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
17
Зелински
Петр Зелински
90
32
Паредес
Леандро Паредес
90
33
Крунич
Раде Крунич
51
7
Маккароне
Массимо Маккароне
73
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
77
Бюхель
Марсель Бюхель
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
39
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
22'
22'
90
13
Майкон
Майкон
73
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
27'
27'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
37
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
5'
74'
5', 74'
79
8
Перотти
Диего Перотти
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
35
Торосидис
Василис Торосидис
44
Манолас
Костас Манолас
5
Кастан
Леандро Кастан
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
14
Фальке
Яго Фальке
6
Строотман
Кевин Строотман
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти