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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Алонсо 6
1:1
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 7
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
29 февр. 2016, 23:00 МСК
29.02.2016, 23:00 МСК
понедельник
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
6'
6'
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
69
8
Весино
Матиас Весино
90
9
Калинич
Никола Калинич
90
27
Тельо
Кристиан Тельо
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
40
Томович
Ненад Томович
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
16
Иличич
Йосип Иличич
6
Коста
Тино Коста
26
Коне
Панайотис Коне
30
Бабакар
Хума Бабакар
29
Бернардески
Федерико Бернардески
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
67
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
7'
7'
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
77
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
90
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
17
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
96
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
19
Лопес
Давид Лопес
16
Чалоба
Натаниэль Чалоба
88
Грасси
Альберто Грасси
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини