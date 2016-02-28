Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ювентус
Турин
Бонуччи 47
Мората 83
2:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
28 февр. 2016, 22:45 МСК
28.02.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
36
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
47'
47'
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
6
Хедира
Сами Хедира
78
11
Эрнанес
Эрнанес
90
10
Погба
Поль Погба
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
21
Дибала
Пауло Дибала
82
Запасные
25
Нето
Нето
34
Рубиньо
Рубиньо
33
Эвра
Патрис Эвра
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората
83'
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
5
Жуан
Жуан
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
73
83
Мело
Фелипе Мело
90
17
Медель
Гари Медель
56
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
85
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
44
Перишич
Иван Перишич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
23
Эдер
Эдер
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
22
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай