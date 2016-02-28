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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
Агьеманг-Баду 31
Теро 56
2:0
Матч завершен
Верона
Верона
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
28 февр. 2016, 17:00 МСК
28.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
22
Кузманович
Здравко Кузманович
90
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
31'
31'
90
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
80
19
Гильерме
Гильерме
90
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
72
77
Теро
Сирил Теро
56'
56'
88
Запасные
90
Ромо
Рафаэль Ромо
97
Мерет
Алекс Мерет
75
Арто
Томас Арто
17
Армеро
Пабло Армеро
26
Паскуале
Джиованни Паскуале
20
Лоди
Франческо Лоди
27
Видмер
Силвэн Видмер
21
Эденилсон
Эденилсон
99
Балич
Андрия Балич
88
Ридер
Ридер
9
Сапата
Дуван Сапата
18
Перица
Стипе Перица
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
8
Марроне
Лука Марроне
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
9
Тони
Лука Тони
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
55
16
Силигарди
Лука Силигарди
45
13
Вшолек
Павел Вшолек
62
93
Фарес
Мохаммед Фарес
90
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
88
Марконе
Рикард Марконе
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
19
Греко
Леандро Греко
2
Ромуло
Ромуло
14
Фурман
Доминик Фурман
7
Янкович
Бошко Янкович
21
Хуанито
Хуанито
27
Ребич
Анте Ребич