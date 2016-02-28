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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Кастро 51
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
28 февр. 2016, 17:00 МСК
28.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
72
8
Радованович
Иван Радованович
90
4
Ригони
Никола Ригони
68
19
Кастро
Лукас Кастро
51'
51'
82
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
36
Коста
Филиппо Коста
7
Пепе
Симоне Пепе
56
Хетемай
Перпарим Хетемай
10
Нинкович
Никола Нинкович
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
69
Меджиорини
Риккардо Меджиорини
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
60
30
Ригони
Лука Ригони
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
57
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
11
Черчи
Алессио Черчи
63
42
Матавж
Тим Матавж
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
34
Силва
Габриэль Силва
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович
98
Асенсио
Рауль Асенсио