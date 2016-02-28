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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Фернандо 44
Квальярелла 69
2:0
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
28 февр. 2016, 17:00 МСК
28.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
0
Квальярелла
Фабио Квальярелла
69'
69'
90
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
68
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
11
Додо
Додо
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
7
Фернандо
Фернандо
44'
44'
90
21
Сориано
Роберто Сориано
90
25
Альварес
Рикардо Альварес
84
10
Корреа
Хоакин Корреа
77
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
23
Диаките
Модибо Диаките
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
8
Баррето
Эдгар Баррето
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль
Фрозиноне
мин
33
Леали
Никола Леали
90
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
85
7
Фрара
Алекссандро Фрара
70
28
Рози
Алеандро Рози
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
19
Тонев
Александар Тонев
79
5
Гори
Мирко Гори
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
1
Саппино
Массимо Саппино
44
Прийма
Василий Прийма
13
Киофани
Маттео Киофани
3
Кривелло
Роберто Кривелло
8
Гучер
Роберт Гучер
22
Чибса
Раман Чибса
11
Крагль
Оливер Крагль
12
Лонго
Самуэле Лонго
17
Паганини
Лука Паганини
29
Карлини
Массимилиано Карлини