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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Карпи
Карпи
Верди 74
1:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Куртич 52
Серия А, 27 тур
Серия А,
27 тур
Италия
28 февр. 2016, 17:00 МСК
28.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
13
Поли
Фабрицио Поли
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
43
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
63
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
69
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
1
Бркич
Зелько Бркич
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
23
Суагер
Эмануэле Суагер
2
Сабелли
Стефано Сабелли
16
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
10
Верди
Симоне Верди
74'
17
Крими
Марко Крими
7
Поркари
Филиппо Поркари
4
Кофи
Исаак Кофи
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
25
Манкозу
Маттео Манкозу
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
90
93
Драме
Букари Драме
90
29
Палетта
Габриэль Палетта
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
72
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
52'
52'
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
87
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
67
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
28
Бривио
Давиде Бривио
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
55
Джимсити
Берат Джимсити
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло