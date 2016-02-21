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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
Черчи 58
Лаксальт 70
2:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Аднан 33
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
21 февр. 2016, 17:00 МСК
21.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
45
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
90
30
Ригони
Лука Ригони
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
67
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
70'
70'
90
11
Черчи
Алессио Черчи
58'
58'
80
42
Матавж
Тим Матавж
90
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
34
Силва
Габриэль Силва
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
22
Лазович
Дарко Лазович
98
Асенсио
Рауль Асенсио
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
33'
33'
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
55
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
67
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
19
Гильерме
Гильерме
74
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
61
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
90
Ромо
Рафаэль Ромо
17
Армеро
Пабло Армеро
42
Копполаро
Мауро Копполаро
22
Кузманович
Здравко Кузманович
20
Лоди
Франческо Лоди
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
27
Видмер
Силвэн Видмер
99
Балич
Андрия Балич
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
88
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица