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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Д'Амбросио 23
Миранда 57
Икарди 72
3:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Квальярелла 90
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
20 февр. 2016, 22:45 МСК
20.02.2016, 22:45 МСК
суббота
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
57'
57'
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
23'
23'
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
3
Мело
Фелипе Мело
90
77
Брозович
Марсело Брозович
87
8
Биабиани
Джонатан Биабиани
77
23
Эдер
Эдер
62
9
Икарди
Мауро Икарди
72'
72'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
31
Дзонта
Лорис Дзонта
10
Йоветич
Стеван Йоветич
8
Паласио
Родриго Паласио
8
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
56
Попа
Рэзван Попа
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
11
Додо
Додо
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
95
Иван
Давид Иван
67
21
Сориано
Роберто Сориано
90
29
Фернандо
Фернандо
90
8
Корреа
Хоакин Корреа
78
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90'
90'
90
25
Альварес
Рикардо Альварес
84
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
29
Де Сильвестри
Лоренцо Де Сильвестри
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
8
Баррето
Эдгар Баррето
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
99
Кассано
Антонио Кассано
24
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль