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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Инсинье 39
1:1
Матч завершен
Милан
Милан
Бонавентура 44
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
22 февр. 2016, 23:00 МСК
22.02.2016, 23:00 МСК
понедельник
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
81
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
65
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
39'
39'
89
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
17
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
17
Сапата
Кристиан Сапата
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
83
27
Куцка
Юрай Куцка
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
44'
44'
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
90
11
Ньянг
М'Байе Ньянг
87
70
Бакка
Карлос Бакка
72
Запасные
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
13
Романьоли
Алессио Романьоли
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
45
Балотелли
Марио Балотелли
7
Менез
Жереми Менез