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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
0:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
21 февр. 2016, 20:00 МСК
21.02.2016, 20:00 МСК
воскресенье
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
33
Леали
Никола Леали
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
88
28
Рози
Алеандро Рози
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
70
5
Гори
Мирко Гори
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
84
Запасные
1
Саппино
Массимо Саппино
25
Барди
Франческо Барди
44
Прийма
Василий Прийма
13
Киофани
Маттео Киофани
3
Кривелло
Роберто Кривелло
8
Гучер
Роберт Гучер
19
Тонев
Александар Тонев
22
Чибса
Раман Чибса
11
Крагль
Оливер Крагль
12
Лонго
Самуэле Лонго
17
Паганини
Лука Паганини
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
6
Маури
Стефано Маури
53
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
76
32
Катальди
Данило Катальди
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
66
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
8
Баста
Душан Баста
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
33
Маурисио
Маурисио
7
Моррисон
Равель Моррисон
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
11
Клозе
Мирослав Клозе
17
Матри
Алессандро Матри
14
Кейта
Бальде Кейта
88
Кишна
Рикардо Кишна