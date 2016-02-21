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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Конти 84
Пинилья 90
2:3
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Фернандес 67
Тельо 81
Калинич 87
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
21 февр. 2016, 17:00 МСК
21.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
24
Конти
Андреа Конти
84'
84'
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
60
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
69
27
Куртич
Ясмин Куртич
80
15
де Рон
Мартен де Рон
90
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
90'
90'
90
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
29
Палетта
Габриэль Палетта
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
14
Фернандес
Матиас Фернандес
67'
67'
90
8
Весино
Матиас Весино
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
60
27
Тельо
Кристиан Тельо
81'
81'
84
10
Бернардески
Федерико Бернардески
66
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
4
Томович
Ненад Томович
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
20
Валеро
Борха Валеро
72
Иличич
Йосип Иличич
6
Коста
Тино Коста
26
Коне
Панайотис Коне
9
Калинич
Никола Калинич
87'