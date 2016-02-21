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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 41
Дефрель 48
Дефрель 50
3:2
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Зелински 36
Маккароне 69
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
21 февр. 2016, 17:00 МСК
21.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
76
92
Дефрель
Грегор Дефрель
48'
50'
48', 50'
86
25
Берарди
Доменико Берарди
41'
41'
83
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
37
Бро
Жереми Бро
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
11
Кроче
Даниэле Кроче
57
24
Чосич
Урош Чосич
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
90
17
Зелински
Петр Зелински
36'
36'
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
57
32
Паредес
Леандро Паредес
68
7
Маккароне
Массимо Маккароне
69'
69'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
22
Пью
Алессандро Пью