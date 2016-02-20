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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Тони 29
Паццини 57
Ионицэ 90
3:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Пеллисьер 71
Серия А, 26 тур
Серия А,
26 тур
Италия
20 февр. 2016, 20:00 МСК
20.02.2016, 20:00 МСК
суббота
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
8
Марроне
Лука Марроне
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90'
90'
90
9
Тони
Лука Тони
29'
29'
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
57'
57'
74
16
Силигарди
Лука Силигарди
61
13
Вшолек
Павел Вшолек
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
68
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
88
Марконе
Рикард Марконе
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
19
Греко
Леандро Греко
2
Ромуло
Ромуло
14
Фурман
Доминик Фурман
21
Хуанито
Хуанито
27
Ребич
Анте Ребич
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
6
Пинци
Джампьеро Пинци
67
23
Бирса
Вальтер Бирса
45
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
71'
71'
75
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
36
Коста
Филиппо Коста
10
Нинкович
Никола Нинкович
96
Дамиан
Филиппо Дамиан
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку