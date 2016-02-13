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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
Бирса 29
1:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Сансоне 30
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
13 февр. 2016, 20:00 МСК
13.02.2016, 20:00 МСК
суббота
Давиде Герзини
Давиде Герзини
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
21
Фрей
Николас Фрей
56
6
Пинци
Джампьеро Пинци
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
29'
29'
69
8
Радованович
Иван Радованович
90
4
Ригони
Никола Ригони
90
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
36
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
36
Коста
Филиппо Коста
10
Нинкович
Никола Нинкович
96
Дамиан
Филиппо Дамиан
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
30'
30'
80
25
Берарди
Доменико Берарди
80
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
72
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
26
Терранова
Эмануэле Терранова
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
8
Бьондини
Давиде Бьондини
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
92
Дефрель
Грегор Дефрель
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано