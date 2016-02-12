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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Карпи
Карпи
Ласанья 61
1:3
Матч завершен
Рома
Рим
Динь 56
Джеко 83
Салах 84
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
12 февр. 2016, 22:45 МСК
12.02.2016, 22:45 МСК
пятница
Паоло Тальявенто
Паоло Тальявенто
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
85
23
Суагер
Эмануэле Суагер
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
17
Крими
Марко Крими
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
25
Манкозу
Маттео Манкозу
55
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
78
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
36
Дапрела
Фабио Дапрела
10
Верди
Симоне Верди
7
Поркари
Филиппо Поркари
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
14
Гнаоре
Эдди Гнаоре
15
Ласанья
Кевин Ласанья
61'
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
3
Динь
Люка Динь
56'
56'
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
46
21
Ванкер
Вильям Ванкер
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
24
Салах
Мохамед Салах
84'
84'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
83'
83'
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
13
Майкон
Майкон
5
Кастан
Леандро Кастан
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
33
Эмерсон
Эмерсон
99
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
20
Кейта
Сейду Кейта
15
Пьянич
Миралем Пьянич
24
Фальке
Яго Фальке
48
Учан
Салих Учан
97
Садик
Умар Садик