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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дзадза 87
1:0
Матч завершен
Наполи
Неаполь
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
13 февр. 2016, 22:45 МСК
13.02.2016, 22:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
52
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
90
6
Хедира
Сами Хедира
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
10
Погба
Поль Погба
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Мората
Альваро Мората
58
21
Дибала
Пауло Дибала
86
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
26
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
41
Романья
Филиппо Романья
20
Падоин
Симоне Падоин
88
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
10
Дзадза
Симоне Дзадза
87'
39
Фавилли
Андреа Фавилли
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
89
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
90
7
Кальехон
Хосе Кальехон
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
77
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
25
Реджини
Васко Реджини
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
94
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини