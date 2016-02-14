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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Валеро 60
Бабакар 90
2:1
Матч завершен
Интер
Милан
Брозович 26
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
14 февр. 2016, 22:45 МСК
14.02.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Паоло Сильвио Маццолени
Паоло Сильвио Маццолени
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
0
Калинич
Никола Калинич
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
28
Алонсо
Маркос Алонсо
90
20
Валеро
Борха Валеро
60'
60'
90
72
Иличич
Йосип Иличич
87
8
Весино
Матиас Весино
87
27
Тельо
Кристиан Тельо
58
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
33
Сепе
Луиджи Сепе
24
Леццерини
Лука Леццерини
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
4
Томович
Ненад Томович
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
6
Коста
Тино Коста
26
Коне
Панайотис Коне
30
Бабакар
Хума Бабакар
90'
7
Сарате
Мауро Сарате
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
17
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
26'
26'
90
23
Эдер
Эдер
71
8
Паласио
Родриго Паласио
84
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
44
Перишич
Иван Перишич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
31
Дзонта
Лорис Дзонта
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
22
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай