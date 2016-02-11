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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Матри 45
Маури 50
Андерсон 69
Кейта 82
Кандрева 90
5:2
Матч завершен
Верона
Верона
Греко 72
Тони 79
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
11 февр. 2016, 22:45 МСК
11.02.2016, 22:45 МСК
четверг
Составы
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
6
Маури
Стефано Маури
50'
50'
73
20
Билья
Лукас Билья
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
69'
69'
85
32
Катальди
Данило Катальди
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
17
Матри
Алессандро Матри
45'
45'
80
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90'
7
Моррисон
Равель Моррисон
23
Онази
Огений Онази
4
Патрик
Патрик
11
Клозе
Мирослав Клозе
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
14
Кейта
Бальде Кейта
82'
88
Кишна
Рикардо Кишна
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
19
Греко
Леандро Греко
72'
72'
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
9
Тони
Лука Тони
79'
79'
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
69
7
Янкович
Бошко Янкович
51
13
Вшолек
Павел Вшолек
90
93
Фарес
Мохаммед Фарес
51
Запасные
37
Коппола
Фердинандо Коппола
88
Марконе
Рикард Марконе
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
2
Ромуло
Ромуло
14
Фурман
Доминик Фурман
97
Кеккин
Лука Кеккин
21
Хуанито
Хуанито