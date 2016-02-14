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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 5
Хонда 64
2:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Черчи 90
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
14 февр. 2016, 14:30 МСК
14.02.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
83
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
64'
64'
90
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
77
70
Бакка
Карлос Бакка
5'
5'
88
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
17
Сапата
Кристиан Сапата
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
16
Поли
Андреа Поли
73
Локателли
Мануэль Локателли
9
Адриано
Луис Адриано
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
45
Балотелли
Марио Балотелли
7
Менез
Жереми Менез
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
65
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
77
30
Ригони
Лука Ригони
90
17
Сусо
Сусо
45
34
Силва
Габриэль Силва
90
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
42
Матавж
Тим Матавж
90
Запасные
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
24
Муньос
Эсекьель Муньос
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
11
Черчи
Алессио Черчи
90'
22
Лазович
Дарко Лазович