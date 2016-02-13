Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Маккароне 60
1:2
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Чиофани 17
Чиофани 73
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
13 февр. 2016, 17:00 МСК
13.02.2016, 17:00 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
81
77
Бюхель
Марсель Бюхель
79
17
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
60'
60'
90
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
39
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
33
Леали
Никола Леали
90
4
Руссо
Адриано Руссо
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
19
Тонев
Александар Тонев
70
5
Гори
Мирко Гори
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
89
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
17'
73'
17'
73'
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
44
Прийма
Василий Прийма
93
Айети
Арлинд Айети
13
Киофани
Маттео Киофани
3
Кривелло
Роберто Кривелло
8
Гучер
Роберт Гучер
10
Соддимо
Данило Соддимо
22
Чибса
Раман Чибса
11
Крагль
Оливер Крагль
12
Лонго
Самуэле Лонго
17
Паганини
Лука Паганини
29
Карлини
Массимилиано Карлини