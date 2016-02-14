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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 25 тур
Серия А,
25 тур
Италия
14 февр. 2016, 17:00 МСК
14.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
11
Додо
Додо
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
7
Фернандо
Фернандо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
86
95
Иван
Давид Иван
90
10
Корреа
Хоакин Корреа
75
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
90
99
Кассано
Антонио Кассано
60
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
8
Баррето
Эдгар Баррето
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
25
Альварес
Рикардо Альварес
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
24
Конти
Андреа Конти
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
58
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
80
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
65
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
28
Бривио
Давиде Бривио
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
21
Чигарини
Лука Чигарини
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
13
Гакпе
Серж Гакпе
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло