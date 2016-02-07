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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Флоренци 45
Перотти 50
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Пьянич 57
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
7 февр. 2016, 22:45 МСК
7.02.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
45'
45'
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
45
13
Майкон
Майкон
66
20
Кейта
Сейду Кейта
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
57'
57'
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
86
8
Перотти
Диего Перотти
50'
50'
90
11
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
3
Динь
Люка Динь
5
Кастан
Леандро Кастан
33
Эмерсон
Эмерсон
99
Абдуллахи
Нура Абдуллахи
21
Ванкер
Вильям Ванкер
14
Фальке
Яго Фальке
48
Учан
Салих Учан
9
Джеко
Эдин Джеко
10
Тотти
Франческо Тотти
97
Садик
Умар Садик
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
11
Додо
Додо
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
71
21
Сориано
Роберто Сориано
90
95
Иван
Давид Иван
90
10
Корреа
Хоакин Корреа
77
4
Муриэль
Луис Муриэль
56
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
25
Альварес
Рикардо Альварес
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес