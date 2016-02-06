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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
6 февр. 2016, 22:45 МСК
6.02.2016, 22:45 МСК
суббота
Даниэле Орсато
Даниэле Орсато
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
58
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
79
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
11
Черчи
Алессио Черчи
69
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
30
Ригони
Лука Ригони
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
34
Силва
Габриэль Силва
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович
Лацио
мин
22
Маркетти
Федерико Маркетти
90
8
Баста
Душан Баста
45
2
Худт
Уэсли Худт
90
33
Маурисио
Маурисио
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
6
Маури
Стефано Маури
65
16
Пароло
Марко Пароло
90
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
90
32
Катальди
Данило Катальди
78
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
90
Запасные
99
Бериша
Этрит Бериша
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
19
Лулич
Сенад Лулич
4
Патрик
Патрик
11
Клозе
Мирослав Клозе
14
Кейта
Бальде Кейта