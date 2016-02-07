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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
0:2
Матч завершен
Ювентус
Турин
Куадрадо 74
Дибала 90
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
7 февр. 2016, 17:00 МСК
7.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Давиде Масса
Давиде Масса
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
33
Леали
Никола Леали
90
4
Руссо
Адриано Руссо
90
3
Кривелло
Роберто Кривелло
90
28
Рози
Алеандро Рози
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
19
Тонев
Александар Тонев
90
22
Чибса
Раман Чибса
72
5
Гори
Мирко Гори
81
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
1
Саппино
Массимо Саппино
44
Прийма
Василий Прийма
13
Киофани
Маттео Киофани
20
Павлович
Даниэль Павлович
8
Гучер
Роберт Гучер
10
Соддимо
Данило Соддимо
7
Фрара
Алекссандро Фрара
12
Лонго
Самуэле Лонго
17
Паганини
Лука Паганини
29
Карлини
Массимилиано Карлини
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
77
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
27
Стураро
Стефано Стураро
66
10
Погба
Поль Погба
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
74'
74'
90
9
Мората
Альваро Мората
90
21
Дибала
Пауло Дибала
90'
90'
90
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
11
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
18
Лемина
Марио Лемина
39
Фавилли
Андреа Фавилли