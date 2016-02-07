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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Хеландер 13
Пизано 16
Ионицэ 57
3:3
Матч завершен
Интер
Милан
Мурильо 9
Икарди 61
Перишич 78
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
7 февр. 2016, 14:30 МСК
7.02.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
8
Марроне
Лука Марроне
90
3
Пизано
Эрос Пизано
16'
16'
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
13'
13'
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
57'
57'
90
9
Тони
Лука Тони
69
11
Паццини
Джампаоло Паццини
90
13
Вшолек
Павел Вшолек
81
93
Фарес
Мохаммед Фарес
60
Запасные
88
Марконе
Рикард Марконе
37
Коппола
Фердинандо Коппола
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
19
Греко
Леандро Греко
2
Ромуло
Ромуло
14
Фурман
Доминик Фурман
7
Янкович
Бошко Янкович
21
Хуанито
Хуанито
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
5
Жуан
Жуан
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
9'
9'
90
12
Теллес
Алекс Теллес
83
83
Мело
Фелипе Мело
45
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Эдер
Эдер
90
8
Паласио
Родриго Паласио
90
9
Икарди
Мауро Икарди
61'
61'
90
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
44
Перишич
Иван Перишич
78'
17
Медель
Гари Медель
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
22
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
99
Корреа
Жозе Корреа
56
Попа
Рэзван Попа