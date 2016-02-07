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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
0:0
Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
7 февр. 2016, 20:00 МСК
7.02.2016, 20:00 МСК
воскресенье
Микаэль Фаббри
Микаэль Фаббри
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
28
Бривио
Давиде Бривио
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
24
Конти
Андреа Конти
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
72
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
11
Фройлер
Ремо Фройлер
90
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
81
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
60
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
1
Радунович
Борис Радунович
2
Стендардо
Гульермо Стендардо
33
Черубин
Николо Черубин
55
Джимсити
Берат Джимсити
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
13
Гакпе
Серж Гакпе
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
37
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
90
2
Лорини
Венсан Лорини
64
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
17
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
85
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
72
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
24
Чосич
Урош Чосич
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
39
Ливайя
Марко Ливайя