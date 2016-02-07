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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Торино
Турин
Бенасси 19
1:2
Матч завершен
Кьево
Верона
Перес 34
Бирса 71
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
7 февр. 2016, 17:00 МСК
7.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
4
Оби
Жоэль Оби
57
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
26
Авелар
Данило Авелар
90
15
Бенасси
Марко Бенасси
19'
19'
72
33
Перес
Бруно Перес
34'
34'
90
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле
90
9
Белотти
Андреа Белотти
60
Запасные
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
21
Силва
Гастон Силва
20
Вивес
Джузеппе Вивес
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
11
Лопес
Макси Лопес
Кьево
мин
90
Секулин
Андреа Секулин
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
45
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
6
Пинци
Джампьеро Пинци
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
71'
71'
80
8
Радованович
Иван Радованович
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
62
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
1
Биццарри
Альбано Биццарри
20
Сардо
Дженнаро Сардо
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
96
Дамиан
Филиппо Дамиан
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер