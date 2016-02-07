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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Игуаин 69
1:0
Матч завершен
Карпи
Карпи
Серия А, 24 тур
Серия А,
24 тур
Италия
7 февр. 2016, 17:00 МСК
7.02.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
26
Кулибали
Калиду Кулибали
90
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
90
5
Аллан
Аллан
90
6
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
69'
69'
82
7
Кальехон
Хосе Кальехон
62
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
85
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
18
Реджини
Васко Реджини
3
Стринич
Иван Стринич
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
96
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
94
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Карпи
мин
27
Белец
Вид Белец
90
13
Поли
Фабрицио Поли
60
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
13
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
2
Сабелли
Стефано Сабелли
90
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
90
17
Крими
Марко Крими
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
25
Манкозу
Маттео Манкозу
79
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
Запасные
91
Коломби
Симоне Коломби
1
Бркич
Зелько Бркич
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
36
Дапрела
Фабио Дапрела
10
Верди
Симоне Верди
7
Поркари
Филиппо Поркари
4
Кофи
Исаак Кофи
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
14
Гнаоре
Эдди Гнаоре
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу