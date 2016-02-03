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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Пуччарелли 90
1:1
Матч завершен
Удинезе
Удине
Сапата 23
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
3 февр. 2016, 22:45 МСК
3.02.2016, 22:45 МСК
среда
Эудженио Аббаттиста
Эудженио Аббаттиста
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
11
Кроче
Даниэле Кроче
90
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
0
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90'
90'
90
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
72
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
17
Зелински
Петр Зелински
90
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
79
32
Паредес
Леандро Паредес
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
24
Чосич
Урош Чосич
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
22
Пью
Алессандро Пью
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
75
Арто
Томас Арто
90
53
Аднан
Али Аднан
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
55
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
20
Лоди
Франческо Лоди
69
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
57
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
88
Ридер
Ридер
78
9
Сапата
Дуван Сапата
23'
23'
90
Запасные
97
Мерет
Алекс Мерет
90
Ромо
Рафаэль Ромо
5
Данило
Данило
42
Копполаро
Мауро Копполаро
22
Кузманович
Здравко Кузманович
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
21
Эденилсон
Эденилсон
19
Гильерме
Гильерме
99
Балич
Андрия Балич
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
77
Теро
Сирил Теро
18
Перица
Стипе Перица