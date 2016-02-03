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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
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Матч завершен
Сампдория
Генуя
Муриэль 66
Сориано 84
2:2
Матч завершен
Торино
Турин
Белотти 71
Белотти 90
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
3 февр. 2016, 22:45 МСК
3.02.2016, 22:45 МСК
среда
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
4
Мойсандер
Никлас Мойсандер
90
16
Раноккия
Андреа Раноккия
90
11
Додо
Додо
90
5
Кассани
Маттиа Кассани
90
17
Паломбо
Анджело Паломбо
90
21
Сориано
Роберто Сориано
84'
84'
90
22
Сала
Джакопо Сала
25
95
Иван
Давид Иван
90
10
Корреа
Хоакин Корреа
79
24
Муриэль
Луис Муриэль
66'
66'
90
Запасные
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
57
Бриноли
Альберто Бриноли
23
Диаките
Модибо Диаките
13
Перейра
Педро Перейра
37
Шкриньяр
Милан Шкриньяр
8
Баррето
Эдгар Баррето
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
20
Крстичич
Ненад Крстичич
25
Альварес
Рикардо Альварес
27
Квальярелла
Фабио Квальярелла
99
Кассано
Антонио Кассано
9
Родригес
Алехандро Родригес
Торино
мин
1
Паделли
Даниэле Паделли
90
24
Моретти
Эмилиано Моретти
90
25
Глик
Камиль Глик
90
19
Максимович
Никола Максимович
90
21
Силва
Гастон Силва
90
14
Гацци
Алессандро Гацци
90
6
Аква
Африйе Аква
45
15
Бенасси
Марко Бенасси
71
7
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
17
Мартинес
Джозеф Мартинес
63
9
Белотти
Андреа Белотти
71'
90'
71', 90'
90
Запасные
13
Кастеллацци
Лука Кастеллацци
28
Ичасо
Сальвадор Ичасо
3
Молинаро
Кристиан Молинаро
18
Янссон
Понтус Янссон
20
Вивес
Джузеппе Вивес
4
Оби
Жоэль Оби
26
Авелар
Данило Авелар
8
Фарнеруд
Александер Фарнеруд
16
Базелли
Даниэле Базелли
33
Перес
Бруно Перес
11
Лопес
Макси Лопес
10
Иммобиле
Чиро Иммобиле