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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
0:2
Матч завершен
Рома
Рим
Салах 11
Эль-Шаарави 90
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
2 февр. 2016, 22:45 МСК
2.02.2016, 22:45 МСК
вторник
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
68
32
Дункан
Альфред Дункан
83
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
29
Тротта
Марселло Тротта
66
25
Берарди
Доменико Берарди
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
23
Гаццола
Марсело Гаццола
98
Адьяпонг
Клод Адьяпонг
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
37
Бро
Жереми Бро
92
Дефрель
Грегор Дефрель
16
Политано
Маттео Политано
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Майкон
Майкон
80
20
Кейта
Сейду Кейта
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
43
15
Пьянич
Миралем Пьянич
62
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
90'
90'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
11
Салах
Мохамед Салах
11'
11'
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
47
Де Сантис
Эрос Де Сантис
21
Ванкер
Вильям Ванкер
48
Учан
Салих Учан
52
Ди Ливио
Лоренцо Ди Ливио
10
Тотти
Франческо Тотти
97
Садик
Умар Садик