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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Де Майо 30
1:0
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
3 февр. 2016, 22:45 МСК
3.02.2016, 22:45 МСК
среда
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
41
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
4
Касерес
Мартин Касерес
63
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
20
Падоин
Симоне Падоин
90
10
Погба
Поль Погба
90
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
90
9
Мората
Альваро Мората
54
21
Дибала
Пауло Дибала
90
Запасные
34
Рубиньо
Рубиньо
25
Нето
Нето
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
12
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
11
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
18
Лемина
Марио Лемина
7
Дзадза
Симоне Дзадза
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
30'
30'
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
81
30
Ригони
Лука Ригони
90
18
Нтчам
Оливье Нтчам
58
11
Черчи
Алессио Черчи
54
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
29
Фьямоцци
Риккардо Фьямоцци
88
Ринкон
Томас Ринкон
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
17
Сусо
Сусо
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
42
Матавж
Тим Матавж
22
Лазович
Дарко Лазович