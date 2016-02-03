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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Икарди 48
1:0
Матч завершен
Кьево
Верона
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
3 февр. 2016, 22:45 МСК
3.02.2016, 22:45 МСК
среда
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
90
17
Медель
Гари Медель
90
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Эдер
Эдер
84
8
Паласио
Родриго Паласио
77
9
Икарди
Мауро Икарди
48'
48'
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
5
Жуан
Жуан
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
83
Мело
Фелипе Мело
44
Перишич
Иван Перишич
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
22
Льяич
Адем Льяич
97
Манай
Рей Манай
99
Корреа
Жозе Корреа
Кьево
мин
90
Секулин
Андреа Секулин
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
90
2
Сполли
Николас Сполли
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
6
Пинци
Джампьеро Пинци
58
23
Бирса
Вальтер Бирса
72
8
Радованович
Иван Радованович
82
4
Ригони
Никола Ригони
90
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
98
Конфенте
Алессандро Конфенте
32
Брессан
Вальтер Брессан
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
20
Сардо
Дженнаро Сардо
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
36
Коста
Филиппо Коста
19
Кастро
Лукас Кастро
96
Дамиан
Филиппо Дамиан
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку