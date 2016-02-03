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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Силигарди 42
Паццини 84
2:1
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Конти 30
Серия А, 23 тур
Серия А,
23 тур
Италия
3 февр. 2016, 22:45 МСК
3.02.2016, 22:45 МСК
среда
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Верона
мин
95
Голлини
Пьерлуиджи Голлини
90
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
68
18
Морас
Вангелис Морас
90
8
Марроне
Лука Марроне
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
78
9
Тони
Лука Тони
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
84'
84'
90
16
Силигарди
Лука Силигарди
42'
42'
45
13
Вшолек
Павел Вшолек
90
Запасные
88
Марконе
Рикард Марконе
37
Коппола
Фердинандо Коппола
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
12
Жилберто
Жилберто
4
Самир
Самир
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
19
Греко
Леандро Греко
2
Ромуло
Ромуло
14
Фурман
Доминик Фурман
7
Янкович
Бошко Янкович
21
Хуанито
Хуанито
Аталанта
мин
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
82
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
24
Конти
Андреа Конти
30'
30'
68
10
Гомес
Алехандро Гомес
77
15
де Рон
Мартен де Рон
90
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
90
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
28
Бривио
Давиде Бривио
55
Джимсити
Берат Джимсити
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
27
Куртич
Ясмин Куртич
4
Гальярдини
Роберто Гальярдини
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
51
Пинилья
Маурисио Пинилья
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло