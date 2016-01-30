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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Денис 32
1:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Берарди 28
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
30 янв. 2016, 20:00 МСК
30.01.2016, 20:00 МСК
суббота
Клаудио Гавиллуччи
Клаудио Гавиллуччи
Главный Судья
Составы
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
93
Драме
Букари Драме
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
3
Толой
Рафаэл Толой
23
24
Конти
Андреа Конти
90
21
Чигарини
Лука Чигарини
90
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
73
15
де Рон
Мартен де Рон
90
19
Денис
Херман Денис
32'
32'
82
Запасные
30
Басси
Давиде Басси
28
Бривио
Давиде Бривио
55
Джимсити
Берат Джимсити
20
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
11
Фройлер
Ремо Фройлер
13
Гакпе
Серж Гакпе
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
22
Боррьелло
Марко Боррьелло
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
3
Лонги
Алессандро Лонги
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
5
Антеи
Лука Антеи
90
8
Бьондини
Давиде Бьондини
90
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
92
Дефрель
Грегор Дефрель
72
25
Берарди
Доменико Берарди
28'
28'
90
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
72
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
28
Каннаваро
Паоло Каннаваро
23
Гаццола
Марсело Гаццола
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
37
Бро
Жереми Бро
17
Сансоне
Никола Сансоне
29
Тротта
Марселло Тротта
16
Политано
Маттео Политано