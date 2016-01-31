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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:0
Матч завершен
Лацио
Рим
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
31 янв. 2016, 17:00 МСК
31.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Доменико Чели
Доменико Чели
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
31
Карнезис
Орестис Карнезис
90
2
Ваге
Молла Ваге
90
5
Данило
Данило
90
53
Аднан
Али Аднан
90
89
Пирис
Иван Пирис
90
22
Кузманович
Здравко Кузманович
69
7
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
21
Эденилсон
Эденилсон
90
19
Гильерме
Гильерме
59
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
54
Запасные
90
Ромо
Рафаэль Ромо
97
Мерет
Алекс Мерет
30
Фелипе
Фелипе
75
Арто
Томас Арто
17
Армеро
Пабло Армеро
42
Копполаро
Мауро Копполаро
20
Лоди
Франческо Лоди
33
Коне
Панайотис Коне
8
Фернандеш
Бруну Фернандеш
27
Видмер
Силвэн Видмер
10
Ди Натале
Антонио Ди Натале
18
Перица
Стипе Перица
Лацио
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
8
Баста
Душан Баста
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
8
2
Худт
Уэсли Худт
90
29
Конко
Абдулай Конко
90
87
Кандрева
Антонио Кандрева
90
16
Пароло
Марко Пароло
75
32
Катальди
Данило Катальди
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
90
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
44
14
Кейта
Бальде Кейта
90
Запасные
22
Маркетти
Федерико Маркетти
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
18
Джентилетти
Сантьяго Джентилетти
33
Маурисио
Маурисио
6
Маури
Стефано Маури
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
4
Патрик
Патрик
11
Клозе
Мирослав Клозе
17
Матри
Алессандро Матри