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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Кьево
Верона
0:4
Матч завершен
Ювентус
Турин
Мората 6
Мората 40
Сандро 61
Погба 67
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
31 янв. 2016, 14:30 МСК
31.01.2016, 14:30 МСК
воскресенье
Даниэле Довери
Даниэле Довери
Главный Судья
Составы
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
20
Сардо
Дженнаро Сардо
90
21
Фрей
Николас Фрей
90
23
Бирса
Вальтер Бирса
68
8
Радованович
Иван Радованович
61
4
Ригони
Никола Ригони
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку
73
45
Инглесе
Роберто Инглесе
90
Запасные
32
Брессан
Вальтер Брессан
90
Секулин
Андреа Секулин
18
Гобби
Массимо Гобби
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
6
Пинци
Джампьеро Пинци
96
Дамиан
Филиппо Дамиан
97
Депаоли
Фабио Депаоли
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
Ювентус
мин
0
Дибала
Пауло Дибала
90
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
4
Касерес
Мартин Касерес
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
12
Сандро
Алекс Сандро
61'
61'
90
26
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
81
6
Хедира
Сами Хедира
45
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
69
10
Погба
Поль Погба
67'
67'
90
9
Мората
Альваро Мората
6'
40'
6', 40'
90
Запасные
25
Нето
Нето
34
Рубиньо
Рубиньо
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
11
Эрнанес
Эрнанес
37
Перейра
Роберто Перейра
27
Стураро
Стефано Стураро
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
39
Фавилли
Андреа Фавилли