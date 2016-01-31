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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Милан
Милан
Алекс 35
Бакка 73
Ньянг 77
3:0
Матч завершен
Интер
Милан
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
31 янв. 2016, 22:45 МСК
31.01.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
35'
35'
90
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
27
Куцка
Юрай Куцка
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
89
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
77'
77'
79
70
Бакка
Карлос Бакка
73'
73'
85
Запасные
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
17
Сапата
Кристиан Сапата
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
25
Шимич
Штефан Шимич
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
45
Балотелли
Марио Балотелли
7
Менез
Жереми Менез
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
21
Сантон
Давиде Сантон
90
25
Миранда
Жоао Миранда
90
5
Жуан
Жуан
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
44
Перишич
Иван Перишич
78
18
Медель
Гари Медель
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
23
Эдер
Эдер
90
10
Йоветич
Стеван Йоветич
64
8
Льяич
Адем Льяич
87
Запасные
46
Берни
Томмазо Берни
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
0
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
12
Теллес
Алекс Теллес
3
Мело
Фелипе Мело
25
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
8
Паласио
Родриго Паласио
9
Икарди
Мауро Икарди
97
Манай
Рей Манай