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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 18
Эль-Шаарави 48
Пьянич 84
3:1
Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
Чиофани 24
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
30 янв. 2016, 22:45 МСК
30.01.2016, 22:45 МСК
суббота
Марко Гуида
Марко Гуида
Главный Судья
Составы
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
74
20
Кейта
Сейду Кейта
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
84'
84'
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
18'
18'
90
9
Джеко
Эдин Джеко
60
22
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
48'
48'
90
11
Салах
Мохамед Салах
83
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
13
Майкон
Майкон
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
33
Эмерсон
Эмерсон
21
Ванкер
Вильям Ванкер
48
Учан
Салих Учан
10
Тотти
Франческо Тотти
97
Садик
Умар Садик
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
33
Леали
Никола Леали
90
7
Фрара
Алекссандро Фрара
76
28
Рози
Алеандро Рози
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
10
Соддимо
Данило Соддимо
90
22
Чибса
Раман Чибса
76
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
24'
24'
90
Запасные
25
Барди
Франческо Барди
1
Саппино
Массимо Саппино
24
Диаките
Модибо Диаките
13
Киофани
Маттео Киофани
4
Руссо
Адриано Руссо
69
Бертончини
Давиде Бертончини
8
Гучер
Роберт Гучер
17
Паганини
Лука Паганини