Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Дженоа
Генуя
0:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 22 тур
Серия А,
22 тур
Италия
31 янв. 2016, 17:00 МСК
31.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
8
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
90
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
64
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Перотти
Диего Перотти
64
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
30
Ригони
Лука Ригони
77
Тахцидис
Панайотис Тахцидис
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
11
Черчи
Алессио Черчи
22
Лазович
Дарко Лазович
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
23
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
78
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
32
Ронкалья
Факундо Ронкалья
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
72
Иличич
Йосип Иличич
56
8
Весино
Матиас Весино
90
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
7
Сарате
Мауро Сарате
56
10
Бернардески
Федерико Бернардески
90
Запасные
24
Леццерини
Лука Леццерини
33
Сепе
Луиджи Сепе
28
Алонсо
Маркос Алонсо
4
Томович
Ненад Томович
3
Жилберто
Жилберто
16
Блащиковски
Якуб Блащиковски
21
Верду
Хоан Верду
14
Фернандес
Матиас Фернандес
6
Коста
Тино Коста
9
Калинич
Никола Калинич
27
Тельо
Кристиан Тельо