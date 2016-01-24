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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Ювентус
Турин
Дибала 77
1:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
24 янв. 2016, 22:45 МСК
24.01.2016, 22:45 МСК
воскресенье
Лука Банти
Лука Банти
Главный Судья
Составы
Ювентус
мин
1
Буффон
Джанлуиджи Буффон
90
33
Эвра
Патрис Эвра
90
3
Кьеллини
Джорджо Кьеллини
90
15
Барцальи
Андреа Барцальи
90
19
Бонуччи
Леонардо Бонуччи
90
3
Лихтштайнер
Штефан Лихтштайнер
66
6
Хедира
Сами Хедира
90
8
Маркизио
Клаудио Маркизио
90
10
Погба
Поль Погба
90
17
Манджукич
Марио Манджукич
90
21
Дибала
Пауло Дибала
77'
77'
84
Запасные
25
Нето
Нето
38
Аудеро
Эмиль Аудеро
4
Касерес
Мартин Касерес
26
Сандро
Алекс Сандро
24
Ругани
Даниэле Ругани
20
Падоин
Симоне Падоин
22
Асамоа
Квадво Асамоа
88
Эрнанес
Эрнанес
11
Стураро
Стефано Стураро
7
Дзадза
Симоне Дзадза
16
Куадрадо
Хуан Куадрадо
9
Мората
Альваро Мората
Рома
мин
25
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Динь
Люка Динь
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
15
Пьянич
Миралем Пьянич
90
21
Ванкер
Вильям Ванкер
71
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
35
Салах
Мохамед Салах
90
Запасные
26
Де Санктис
Морган Де Санктис
1
Лобонц
Богдан Лобонц
35
Торосидис
Василис Торосидис
5
Кастан
Леандро Кастан
23
Гьембер
Норберт Гьембер
2
Эмерсон
Эмерсон
20
Кейта
Сейду Кейта
14
Фальке
Яго Фальке
10
Тотти
Франческо Тотти
91
Садик
Умар Садик