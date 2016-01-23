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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Эмполи
Эмполи
Зелински 32
Маккароне 61
2:2
Матч завершен
Милан
Милан
Бакка 8
Бонавентура 48
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
23 янв. 2016, 22:45 МСК
23.01.2016, 22:45 МСК
суббота
Кармине Руссо
Кармине Руссо
Главный Судья
Составы
Эмполи
мин
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
90
2
Лорини
Венсан Лорини
90
26
Тонелли
Лоренцо Тонелли
90
21
Мариу Руй
Мариу Руй
90
19
Барба
Федерико Барба
90
77
Бюхель
Марсель Бюхель
90
13
Маиелло
Раффаэле Маиелло
54
17
Зелински
Петр Зелински
32'
32'
87
5
Сапонара
Риккардо Сапонара
90
7
Маккароне
Массимо Маккароне
61'
61'
70
20
Пуччарелли
Мануэль Пуччарелли
90
Запасные
23
Пелаготти
Альберто Пелаготти
1
Пульези
Маурицио Пульези
24
Чосич
Урош Чосич
31
Кампорезе
Микеле Кампорезе
3
Дзамбелли
Марко Дзамбелли
6
Биттанте
Лука Биттанте
11
Кроче
Даниэле Кроче
14
Диуссе
Ассане Диуссе
33
Крунич
Раде Крунич
9
Мчедлидзе
Леван Мчедлидзе
39
Ливайя
Марко Ливайя
22
Пью
Алессандро Пью
Милан
мин
99
Доннарумма
Джанлуиджи Доннарумма
90
33
Алекс
Алекс
45
31
Антонелли
Лука Антонелли
90
13
Романьоли
Алессио Романьоли
90
20
Абате
Иньяцио Абате
90
18
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
90
91
Бертолаччи
Андреа Бертолаччи
90
28
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
48'
48'
90
10
Хонда
Кейсуке Хонда
86
19
Ньянг
М'Байе Ньянг
67
70
Бакка
Карлос Бакка
8'
8'
90
Запасные
32
Аббьяти
Кристиан Аббьяти
97
Ливьери
Алессандро Ливьери
17
Сапата
Кристиан Сапата
2
Де Шильо
Маттиа Де Шильо
96
Калабрия
Давиде Калабрия
34
Де Йонг
Найджел Де Йонг
27
Куцка
Юрай Куцка
16
Поли
Андреа Поли
4
Маури
Хосе Маури
9
Адриано
Луис Адриано
72
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
45
Балотелли
Марио Балотелли