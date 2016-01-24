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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Верона
Верона
Паццини 40
1:1
Матч завершен
Дженоа
Генуя
Коппола 19
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
24 янв. 2016, 17:00 МСК
24.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Джанлука Рокки
Джанлука Рокки
Главный Судья
Составы
Верона
мин
37
Коппола
Фердинандо Коппола
19'
19'
90
18
Морас
Вангелис Морас
90
3
Пизано
Эрос Пизано
90
5
Хеландер
Филип Хеландер
90
10
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
19
Греко
Леандро Греко
57
23
Ионицэ
Артур Ионицэ
90
26
Сала
Джакопо Сала
90
11
Паццини
Джампаоло Паццини
40'
40'
90
27
Ребич
Анте Ребич
45
13
Вшолек
Павел Вшолек
81
Запасные
1
Рафаэль
Рафаэль
6
Альбертацци
Микеланжело Альбертацци
22
Бьянкетти
Маттео Бьянкетти
41
Винк
Клаудио Винк
28
Эмануэльсон
Урби Эмануэльсон
20
Цаканьи
Маттиа Цаканьи
97
Кеккин
Лука Кеккин
7
Янкович
Бошко Янкович
16
Силигарди
Лука Силигарди
21
Хуанито
Хуанито
93
Фарес
Мохаммед Фарес
Дженоа
мин
1
Перин
Маттиа Перин
90
3
Ансальди
Кристиан Ансальди
90
24
Муньос
Эсекьель Муньос
90
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
90
5
Иццо
Армандо Иццо
90
31
Джемаили
Блерим Джемаили
59
88
Ринкон
Томас Ринкон
90
17
Сусо
Сусо
59
93
Лаксальт
Диего Лаксальт
90
10
Перотти
Диего Перотти
68
19
Паволетти
Леонардо Паволетти
90
Запасные
23
Ламанна
Эудженио Ламанна
32
Доннарумма
Антонио Доннарумма
15
Марчезе
Джиованни Марчезе
30
Ригони
Лука Ригони
18
Нтчам
Оливье Нтчам
16
Капель
Диего Капель
21
Пандев
Горан Пандев
11
Черчи
Алессио Черчи
22
Лазович
Дарко Лазович