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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Лацио
Рим
Кандрева 66
Катальди 72
Кандрева 81
Кейта 90
4:1
Матч завершен
Кьево
Верона
Цесар 5
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
24 янв. 2016, 17:00 МСК
24.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Джанпаоло Кальварезе
Джанпаоло Кальварезе
Главный Судья
Составы
Лацио
мин
99
Бериша
Этрит Бериша
90
26
Раду
Штефан Раду
90
13
Бишевац
Милан Бишевац
90
29
Конко
Абдулай Конко
69
87
Кандрева
Антонио Кандрева
81'
66'
81'
66'
90
19
Лулич
Сенад Лулич
90
16
Пароло
Марко Пароло
90
32
Катальди
Данило Катальди
72'
72'
90
21
Милинкович-Савич
Сергей Милинкович-Савич
60
9
Джорджевич
Филип Джорджевич
45
14
Кейта
Бальде Кейта
90'
90'
90
Запасные
55
Гуерриери
Гуидо Гуерриери
66
Матосевич
Кристьян Матосевич
8
Баста
Душан Баста
5
Брафхайд
Эдсон Брафхайд
6
Маури
Стефано Маури
10
Андерсон
Фелипе Андерсон
23
Онази
Огений Онази
4
Патрик
Патрик
11
Клозе
Мирослав Клозе
17
Матри
Алессандро Матри
Кьево
мин
1
Биццарри
Альбано Биццарри
90
3
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
18
Гобби
Массимо Гобби
90
12
Цесар
Боштьян Цесар
5'
5'
90
29
Каччиаторе
Фабрицио Каччиаторе
90
6
Пинци
Джампьеро Пинци
74
23
Бирса
Вальтер Бирса
66
8
Радованович
Иван Радованович
90
19
Кастро
Лукас Кастро
90
43
Палоски
Альберто Палоски
90
45
Инглесе
Роберто Инглесе
49
Запасные
90
Секулин
Андреа Секулин
32
Брессан
Вальтер Брессан
20
Сардо
Дженнаро Сардо
21
Фрей
Николас Фрей
2
Сполли
Николас Сполли
36
Коста
Филиппо Коста
31
Пеллисьер
Серджио Пеллисьер
40
М'Поку
Поль-Жозе М'Поку