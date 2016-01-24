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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Интер
Милан
Паласио 39
1:1
Матч завершен
Карпи
Карпи
Ласанья 90
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
24 янв. 2016, 17:00 МСК
24.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Андреа Джервазони
Андреа Джервазони
Главный Судья
Составы
Интер
мин
1
Ханданович
Самир Ханданович
90
14
Монтойя
Мартин Монтойя
76
5
Жуан
Жуан
90
24
Мурильо
Джейсон Мурильо
90
12
Теллес
Алекс Теллес
45
83
Мело
Фелипе Мело
90
44
Перишич
Иван Перишич
90
77
Брозович
Марсело Брозович
90
8
Паласио
Родриго Паласио
39'
39'
84
22
Льяич
Адем Льяич
90
9
Икарди
Мауро Икарди
90
Запасные
30
Каррисо
Хуан Пабло Каррисо
21
Сантон
Давиде Сантон
23
Раноккия
Андреа Раноккия
55
Нагатомо
Юто Нагатомо
25
Миранда
Жоао Миранда
33
Д'Амбросио
Данило Д'Амбросио
17
Медель
Гари Медель
7
Кондогбиа
Жоффри Кондогбиа
27
Ньюкури
Ассане Ньюкури
10
Йоветич
Стеван Йоветич
11
Биабиани
Джонатан Биабиани
97
Манай
Рей Манай
Карпи
мин
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
90
27
Белец
Вид Белец
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
60
23
Суагер
Эмануэле Суагер
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
73
17
Крими
Марко Крими
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
90
25
Манкозу
Маттео Манкозу
69
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
90
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
36
Дапрела
Фабио Дапрела
2
Сабелли
Стефано Сабелли
20
Лолло
Лоренцо Лолло
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
7
Ридер
Ридер
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90'