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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Фрозиноне
Фрозиноне
0:0
Матч завершен
Аталанта
Бергамо
Серия А, 21 тур
Серия А,
21 тур
Италия
23 янв. 2016, 20:00 МСК
23.01.2016, 20:00 МСК
суббота
Паоло Валери
Паоло Валери
Главный Судья
Составы
Фрозиноне
мин
6
Бланчард
Леонардо Бланчард
90
33
Леали
Никола Леали
90
9
Киофани
Маттео Киофани
90
93
Айети
Арлинд Айети
90
20
Павлович
Даниэль Павлович
90
21
Саммарко
Паоло Саммарко
90
22
Чибса
Раман Чибса
87
5
Гори
Мирко Гори
90
18
Дионизи
Федерико Дионизи
90
9
Чиофани
Даниэл Чиофани
77
17
Паганини
Лука Паганини
64
Запасные
23
Гомис
Лис Гомис
1
Саппино
Массимо Саппино
28
Рози
Алеандро Рози
4
Руссо
Адриано Руссо
69
Бертончини
Давиде Бертончини
8
Гучер
Роберт Гучер
10
Соддимо
Данило Соддимо
7
Фрара
Алекссандро Фрара
11
Крагль
Оливер Крагль
12
Лонго
Самуэле Лонго
Аталанта
мин
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
90
45
Монакелло
Гаэтано Монакелло
74
93
Драме
Букари Драме
90
5
Масиелло
Андреа Масиелло
90
33
Черубин
Николо Черубин
90
3
Толой
Рафаэл Толой
90
77
Раймонди
Кристиан Раймонди
78
10
Гомес
Алехандро Гомес
90
27
Куртич
Ясмин Куртич
90
15
де Рон
Мартен де Рон
90
8
Мильяччо
Джулио Мильяччо
90
Запасные
1
Радунович
Борис Радунович
30
Басси
Давиде Басси
6
Беллини
Джанпаоло Беллини
28
Бривио
Давиде Бривио
55
Джимсити
Берат Джимсити
24
Конти
Андреа Конти
20
Эстигаррибия
Марсело Эстигаррибия
7
Д'Алессандро
Марко Д'Алессандро
11
Фройлер
Ремо Фройлер
23
Диаманти
Алессандро Диаманти
19
Денис
Херман Денис