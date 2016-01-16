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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
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Матч завершен
Наполи
Неаполь
Кальехон 20
Игуаин 41
Игуаин 90
3:1
Матч завершен
Сассуоло
Сассуоло
Фальчинелли 4
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
16 янв. 2016, 22:45 МСК
16.01.2016, 22:45 МСК
суббота
Пьеро Джакомелли
Пьеро Джакомелли
Главный Судья
Составы
Наполи
мин
25
Рейна
Пепе Рейна
90
31
Гулам
Фаузи Гулам
90
33
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
21
Кирикеш
Влад Кирикеш
68
2
Хюсай
Эльсеид Хюсай
90
24
Инсинье
Лоренцо Инсинье
77
8
Жоржиньо
Жоржиньо
90
5
Аллан
Аллан
90
17
Гамшик
Марек Гамшик
87
7
Кальехон
Хосе Кальехон
20'
20'
90
9
Игуаин
Гонсало Игуаин
41'
90'
41', 90'
90
Запасные
22
Габриэл
Габриэл
1
Кабрал
Рафаэль Кабрал
11
Маджо
Кристиан Маджо
17
Стринич
Иван Стринич
26
Кулибали
Калиду Кулибали
96
Луперто
Себастьяно Луперто
14
Мертенс
Дрис Мертенс
77
Эль-Каддури
Омар Эль-Каддури
19
Лопес
Давид Лопес
20
Деци
Якопо Деци
16
Вальдифиори
Мирко Вальдифиори
23
Габбиадини
Маноло Габбиадини
Сассуоло
мин
47
Консильи
Андреа Консильи
90
13
Пелузо
Федерико Пелузо
90
15
Ачерби
Франческо Ачерби
90
11
Врсалько
Шиме Врсалько
90
17
Сансоне
Никола Сансоне
90
7
Миссироли
Симоне Миссироли
18
32
Дункан
Альфред Дункан
90
4
Маньянелли
Франческо Маньянелли
90
16
Политано
Маттео Политано
69
9
Фальчинелли
Диего Фальчинелли
4'
4'
90
Запасные
79
Пеголо
Джанлука Пеголо
1
Помини
Альберто Помини
20
Ариаудо
Лоренцо Ариаудо
5
Антеи
Лука Антеи
3
Лонги
Алессандро Лонги
21
Фонтанези
Леонардо Фонтанези
8
Бьондини
Давиде Бьондини
10
Лариби
Карим Лариби
6
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
83
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
92
Дефрель
Грегор Дефрель