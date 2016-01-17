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Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Легкая атлетика
Баскетбол
Бокс
Кино
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Формула 1
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Карпи
Карпи
Лолло 28
Мбакогу 55
2:1
Матч завершен
Сампдория
Генуя
Корреа 33
Серия А, 20 тур
Серия А,
20 тур
Италия
17 янв. 2016, 17:00 МСК
17.01.2016, 17:00 МСК
воскресенье
Маурицио Мариани
Маурицио Мариани
Главный Судья
Составы
Карпи
мин
19
Паскиути
Лоренцо Паскиути
90
27
Белец
Вид Белец
90
21
Романьоли
Симоне Романьоли
90
6
Гальоло
Риккардо Гальоло
90
3
Летизия
Гаэтано Летизия
90
5
Дзаккардо
Кристиан Дзаккардо
90
4
Кофи
Исаак Кофи
90
20
Лолло
Лоренцо Лолло
28'
28'
90
8
Бьянко
Раффаэле Бьянко
61
11
Ди Гаудио
Антонио Ди Гаудио
66
99
Мбакогу
Джерри Мбакогу
55'
55'
76
Запасные
1
Бркич
Зелько Бркич
36
Дапрела
Фабио Дапрела
23
Суагер
Эмануэле Суагер
39
Марроне
Лука Марроне
29
Мартиньо
Рафаэль Мартиньо
17
Крими
Марко Крими
7
Ридер
Ридер
25
Манкозу
Маттео Манкозу
15
Ласанья
Кевин Ласанья
Сампдория
мин
2
Вивиано
Эмилиано Вивиано
90
26
Сильвестре
Матиас Сильвестре
90
19
Реджини
Васко Реджини
90
87
Жуканович
Эрвин Жуканович
90
13
Перейра
Педро Перейра
64
7
Фернандо
Фернандо
90
8
Баррето
Эдгар Баррето
63
21
Сориано
Роберто Сориано
90
10
Корреа
Хоакин Корреа
33'
33'
80
23
Эдер
Эдер
90
99
Кассано
Антонио Кассано
90
Запасные
57
Бриноли
Альберто Бриноли
1
Пуджиони
Кристиан Пуджиони
6
Кода
Андреа Кода
17
Паломбо
Анджело Паломбо
18
Христодулопулос
Лазарос Христодулопулос
77
Карбонеро
Карлос Карбонеро
95
Иван
Давид Иван
9
Родригес
Алехандро Родригес
24
Муриэль
Луис Муриэль